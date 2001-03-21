Hırsız gözaltına alınırken polisi bıçakladı

ADIYAMAN’da, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İdris D., kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru İsmail Acıoğlu’nu bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi’nde meydana geldi.ÿHırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan İdris D.’nin internet kafede olduğu bilgisini alan polisler, kafeteryaya baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınmak istenen İdris D., polis arasında tartışma çıktı. Gözaltına alınmak istenen İdris D., yanında bulundurduğu bıçakla polis memuruÿİsmail Acıoğlu’na saldırdı. Polis memuru Acıoğlu, elinden ve kulağından yaralanırken saldırgan polislerce gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan İdris D., ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.