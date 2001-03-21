Hırsız gözaltına alınırken polisi bıçakladı

28.5.2017 - 14:13

ADIYAMAN’da, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İdris D., kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru İsmail Acıoğlu’nu bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi’nde meydana geldi.ÿHırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan İdris D.’nin internet kafede olduğu bilgisini alan polisler, kafeteryaya baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınmak istenen İdris D., polis arasında tartışma çıktı. Gözaltına alınmak istenen İdris D., yanında bulundurduğu bıçakla polis memuruÿİsmail Acıoğlu’na saldırdı. Polis memuru Acıoğlu, elinden ve kulağından yaralanırken saldırgan polislerce gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan İdris D., ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret