Hırsızlar kaşla göz arasında 46 bin lirasını çaldılar

31.3.2017 - 12:11

Esenyurt’ta hırsızlar, Zülkarneyn Horozoğlu'nun aracının camını kırarak 46 bin lirasını çaldı. Aracına döndüğünde büyük şok yaşayan Horozoğlu, "Şahısları kaçarken gördüm" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülkarneyn Horozoğlu bir banka şubesinden 46 bin lira para çekti. Parayı aracının koltuğunun altına koyan Horozoğlu, aracına binerek başka bir bankaya kredi borcu ödemek için geldi. Aracını banka şubesi önüne park eden vatandaş ATM’de işlem yapmaya başladı. Bu sırada hırsızlar park halindeki aracın ön camını kırarak 46 bin lirayı çaldı. Hırsızlar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Olayı anlatan Zülkarneyn Horozoğlu, “Bankadan para çektim. Başka bir banka ATM’sine kredi borcumu ödemek için gittim. O an da kaşla göz arasında paramı çalmışlar camı patlatıp. 46 bin lirayı götürmüşler. Şahsıları görmedim. Kaçarlerken gördüm. Burada bağrışmalara koştum ben de. Araçla kaçtılar. Kaç kişi olduklarını görmedim tam olarak. Görenler anlattı camı dirseği ile patlatmış. Koltuğun altına koymuştum üzerine de montumu koymuştum” diye konuştu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, 46 bin lirayı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Alper Korkmaz

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret