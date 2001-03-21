Hrant Dink davasında Gülen'e tutuklama kararı

3.6.2017 - 00:51

Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında, Gülen'in yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gıyaben tutuklanmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında açılan yeni davanın, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianameyi kabul ettikten sonra söz konusu davaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Buna göre Hakim Ali İhsan Horasan başkanlığındaki heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında açılan dava ile aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı dava arasında fiili bağlantı bulunduğundan ve birlikte yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğu gerekçesiyle davaların birleştirilmesine karar verdi.

Sanıklar Fetullah Gülen ile Hrant Dink'in öldürülmesine nezaret ettiği belirlenen İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Niyazi Malkoç hakkında soruşturma aşamasında çıkarılan yakalama emirlerinin geri alınmasına hükmeden heyet, sanıklar Gülen ve Malkoç'un haklarındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulundukları ve bu nedenle kendilerine ulaşılamadığı anlaşıldığından sanıkların gıyaben tutuklanmalarını kararlaştırdı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret