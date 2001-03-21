Hrant Dink davasında Gülen'e tutuklama kararı

Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında, Gülen'in yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gıyaben tutuklanmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında açılan yeni davanın, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianameyi kabul ettikten sonra söz konusu davaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Buna göre Hakim Ali İhsan Horasan başkanlığındaki heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında açılan dava ile aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı dava arasında fiili bağlantı bulunduğundan ve birlikte yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğu gerekçesiyle davaların birleştirilmesine karar verdi.

Sanıklar Fetullah Gülen ile Hrant Dink'in öldürülmesine nezaret ettiği belirlenen İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Niyazi Malkoç hakkında soruşturma aşamasında çıkarılan yakalama emirlerinin geri alınmasına hükmeden heyet, sanıklar Gülen ve Malkoç'un haklarındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulundukları ve bu nedenle kendilerine ulaşılamadığı anlaşıldığından sanıkların gıyaben tutuklanmalarını kararlaştırdı.