İçişleri Bakanlığı: 'Son 7 günde 48 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30'u ölü, 15'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 548 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 278 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 920 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 25 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada 30'u ölü, 15'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 12 ilde (Afyonkarahisar, Balıkesir, Erzurum, Adana, Antalya, Mardin, Çorum, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Karabük) 105 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Siber suçlarla mücadelede FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 258 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 395 kişiden 81’inin gözaltına alındığı ifade edildi