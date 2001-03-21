İçişleri'nde büyük FETÖ operasyonu 42 gözaltı

İçişleri'nde büyük FETÖ operasyonu 42 gözaltı
13.6.2017 - 10:44

İçişleri'nde çalışan 42 kişi FETÖ'den gözaltında

İçişleri Bakanlığı personeli olarak görev yapan 42 kişi FETÖ'den gözaltına alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve işlemler bu sabah itibarıyla başlatılmıştır. Gözaltı kararı çıkarılanların tamamı ByLock kullanıcısı olup kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilmiş kişilerdir" denildi.

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