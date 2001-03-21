İftar saatini beklerken silahla vuruldu

31.5.2017 - 00:58

Adıyaman’da bir kişi, kimliği belirsiz şahıs tarafından iftar saatine dakikalar kala tarlada silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle, AK Konutlar Sitesi yakınlarında bulunan bir buğday tarlası yanında iftar saatini bekleyen Abuzer Dinç’in yanına gelen bir şahıs belindeki tabancayı çıkararak peş peşe ateşledi.

Tabancadan çıkan mermiler tarla kenarında bekleyen Abuzer Dinç’in vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Dinç, kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak durumu 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abuzer Dinç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri 4 adet boş kovanla karşılaşırken olayı gerçekleştirip daha sonra olay yerinden firar ettiği iddia edilen H.T., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan tabancayla vurulan Dinç’in evinin yakınlarında olan buğday tarlası yanına gelerek iftar saatini beklediğini ve Adıyaman şehir içi ulaşımında toplu taşıma aracı şoförü olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

 

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