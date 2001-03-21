İğrenç! Kız kardeşini hamile bıraktı, 'Pişmanım' dedi

İğrenç! Kız kardeşini hamile bıraktı, 'Pişmanım' dedi
8.6.2017 - 00:07

Zonguldak'ta, kız kardeşine cinsel istismarda bulunan ve tutuklu yargılanan M. K. , duruşmada, 'Pişmanım' dedi.

Zonguldak'ta iğrenç olay! Kız kardeşini hamile bıraktı, 'Pişmanım' dedi

Olay, 2011 yılının mayıs ayında Çaycuma ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Maden işçisi M.K., kız kardeşi C.K.'ya cinsel istismarda bulundu. M.K., kardeşini daha sonra 2 kez daha istismar etti. Bu sürede hamile kalan C.K., köy muhtarı ve yakınları tarafından başka bir erkekle evlendirildi.

5 YIL SONRA "ÇOCUK ABİMDEN" DEDİ
Evlendikten sonra bebeğini dünyaya getiren C.K., 5 yıl sonra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvurarak durumu anlattı. DNA karşılaştırmasında bebeğin babasının M.K. olduğu anlaşıldı. Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan M.K., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Cinsel istismar', 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından savunmasını yapan M.K., pişman olduğunu söyledi. M.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, C.K.'nın ifadesinin alınması için duruşmaya erteledi.

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