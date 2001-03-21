İhtiyaçtan ‘doktor kadrosu’ satışa çıkarıldı

İcra dairesi müdürlüğü ilanına göre, 15 branştan toplam 20 doktor kadrosu satışta. Konya’nın Sağlık Bakanlığı’nın kadro tahsisine kapalı olduğu belirtilerek “Doktor kadrolarının tek tek ya da toplam olarak devrinin yapılabilir olduğu saptanmıştır” denildi. İlanda piyasa araştırmasıyla değerlendirme ve fiyatlandırma yapıldığı vurgulandı.

660 RUHSATTAN 550’Sİ FAAL

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, hastane ruhsatı ve doktor kadrolarının ‘kıt kaynak’a döndüğü için değerinin arttığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı yeni hastane ruhsatı vermeyince, mevcut ruhsatlar sanal bir değer oluşturdu” dedi. Halen 100’den fazla hastanenin ruhsatının askıda bulunduğunu belirten Bahat, “Bu hastaneler işleyemedikleri için kapandılar. 660 hastane ruhsatının 550’si faal, işliyor. Son 3 yılda 110 hastane (30’u FETÖ ilişkili) kapandı” diye konuştu. Satılanın doktor değil, doktor çalıştırma ve hastane açma izni olduğunu vurgulayan Bahat, “Belli ki hastanenin alacaklıları var, hastanenin sahiplerininse ellerinde ruhsat izninden başka bir değeri yok” dedi.

TTB: TAKSİ PLAKASI GİBİ

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ise doktor kadrolarının ‘taksi plakası’ gibi satılmasının mesleklerine saygısızlık olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti üreten değil, dümeni tutan olma iddiasının sonuçlarından birinin de bu olduğunu savunan Berber, “Bakanlık doktor kadrosu vermiyor. Özel hastane sahipleri bakanlıktan kadro çıkarmak için neler yapıyor, ne tür tavizler veriyor bilemiyoruz. Şu anda trilyoner olsanız da bir yere hastane kurmak-açmak Bakanlığın izninde” diye konuştu.

ALAN KULLANAMAZ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Nurullah Okumuş: Yeni bir hastane ruhsatı için izin vermiyoruz. En son 2014’te 5 ilde özel hastane ruhsatı için ilana çıktık. Buradaki ruhsat ve kadro satışının bir geçerliliği yok. Çünkü bir hastanenin ruhsatının bir başka kişiye satışı veya devri için mutlaka aktif çalışıyor olması gerekiyor. Her ne şekilde olursa olsun faaliyeti askıdaysa (borç, icra, işletememe gibi nedenlerle faaliyetini durdurma) hiçbir şekilde hastanenin ruhsatının devri yapılamaz ve satılamaz. Bu olayda da hastane icralık. Faaliyeti askıda. Dolasıyla ruhsatının değeri yok. İcra daireleri bize sorduğunda, “Yapamazsanız” diyoruz. Satılsa da alan kullanamaz.