IKBY'de PKK'nın 8 tüneli bulundu

31.3.2017 - 00:29

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde PKK'ya ait olduğu tahmin edilen 8 tünelin bulunduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde PKK'ya ait olduğu tahmin edilen 8 tünelin bulunduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Duhok'un dağlık Amedi ilçesinde 5 ve Türkiye sınırına yakın Zaho ilçesinde vatandaşlar tarafından 3 tünel bulundu.

Söz konusu tünellerin PKK'nın kamplarına yakın olduğunu dile getiren bölge sakinleri, silah deposu ve sığınak olarak kullanılan tünellerin 6 metre uzunluğunda ve bir metre yüksekliğinde olduğu bildirildi.

Duhok İl Meclisi Üyesi ve Amedi ilçesinden Rızgar Sıtkı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amedi ilçesi ve civar bölgelerde bulunan tünellere patlayıcı maddenin döşenmesinin tek sorumlusu PKK'dır. Çünkü bulunan tüneller PKK'nın kamplarına yakın mesafededir. Bu bölgede PKK dışında hiçbir silahlı grup bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Sıtkı, tünellerin bulunduğu bölgenin emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındığını söyledi.

PKK'nın bölgelerinde konuşlanmasını istemediklerini dile getiren Sıtkı, "Örgütün varlığı bölgede istikrarsızlığın ve güvensizliğin oluşmasına yol açıyor. Sadece Amedi ilçesinde 190 köy PKK'dan dolayı boşaltıldı. Bu köylerin altyapısına yaklaşık iki buçuk milyon dolar zarar verildi." dedi.

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