İki bakanlıkta BYLOCK operasyon başlatıldı

Ankara Cumhuiyet Başsavcılığı'nca az önce iki bakanlıkta FETÖ operasyonu başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 personel ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözltılara az önce başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında Ulaştırma Bakanlığında görevli 17, Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibarıyla başlatıldığı öğrenildi. İHA.