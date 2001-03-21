İki günlük bebeği çöp konteynerine attılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında henüz 2 günlük olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde, battaniye ve beze sarıldıktan sonra, çöp konteynerlerinin arasına bırakılmış bir bebek cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede cesedin, yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin, vücudunda morarmalar meydana geldiği belirtildi. Polis, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bebeğin atıldığı çöp konteyneri ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Bebeğin, hastanede doğma ihtimalini değerlendiren ekipler, Elbistan Devlet Hastanesi’nde de gerekli çalışmayı başlattı.

Evde doğduktan sonra battaniyeye sarılarak bölgeye bırakılmış

Bebeğin, evde doğduktan sonra battaniyeye sarılarak bölgeye bırakıldığı da ihtimal olarak görülüyor. Son bir hafta içerisinde Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran ve doğum yaptığı değerlendirilen kişiler de mercek altına alındı. Bebeğin, hastane dışında ölü doğma olasılığını da değerlendiriliyor. Bebeğin, çöp konteynerine bırakıldığında canlı olup olmadığı ya da ölü doğup doğmadığı otopsinin ardından belli olacak.

Kim tarafından bırakıldığı henüz ortaya çıkmayan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin cesedi, buradaki ön otopsi sonrasında da Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Murat Sürücü





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