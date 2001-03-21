İlçeyi karıştıran davada şok tahliyeler

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, seks görüntüleriyle zincirleme şantaj şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu’da ozalit ve baskı merkezi işleten 37 yaşındaki K.D., işyerinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken çekilen güvenlik kamerası görüntülerini eline geçiren 3 kişinin kendisine şantaj yapıp, para almaya çalıştığını ileri sürerek, geçen 18 Mayıs’ta Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu. K.D.’nin şikayetinin ardından 26 Nisan 2016 tarihinde çekildiği belirlenen bu görüntüler, Turgutlu’daki bir yerel internet sitesinde yayınlandı.

Polis, görüntülerden K.D. ile ilişkiye giren kadına ulaşıp, ifadesine başvurdu. Adı gizli tutulan kadın ifadesinde, K.D.’nin cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerle kendisini şantaj yaptığını, toplu sekse zorlayıp, ziynet eşyalarını almaya çalıştığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis, K.D.’yi gözaltına aldı.

K.D.’nin ifadesinden ve görüntülerin yayınlandığı internet sitesinden yola çıkan polis, soruşturmayı daha da derinleştirdi. Görüntüleri yayınlayan internet sitesinin sahibi O.O. ile O.A. M.O. ve Z,Y. de K.D.’ye şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.