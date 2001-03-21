İlk kez karşı karşıya geldiler... Mahkeme karıştı

"Silahlı saldırı" haberleriyle sık sık gündeme gelen "Şahinler" ve "Sarallar" grubu mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Duruşmada savunma yapan Sedat Şahin, “Ben mafya değilim. Mafya karı satar, eroin satar. Ben satmam” dedi.

"Şahinler" suç örgütü lideri Sedat Şahin ile "Sarallar" Burhanettin Saral, Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak ilk kez karşı karşıya geldi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sedat Şahin ilk kez savunma yaptı. Savunmasına, “Ben suç örgütü lider değilim” diye başlayan Sedat Şahin, “Bu salonda aramda kan bağı olanlar da var, kan bağım olmayanlar ise benim gönül dostlarımdır. Bu insanların benim etrafımda toplanmalarının nedeni bana gönül vermeleri. Bir yandan da benim güvenliğim için yanımda duruyorlar. Pompalı tüfekle gelmelerin nedeni dayılarının güvenliği. Bana mafya kisvesi giydiremezsiniz, bu bana bol gelir" dedi

“MAFYA KİSVESİ BANA UYMAZ”

Sedat Şahin kendisine mafya denilmesini de eleştirerek, "Mafya karı satar, eroin satar. Ben satmam. Kardeşim katledilince bu olayların dışında durdum. Ben ailemin peşinde durmanın peşindeyim. Mahkeme Başkanının, “Kendisinden son derece korkulan bir isimmişsin” dedi. Şahin ise başkana, “Kimmiş benden korkan. Beni ne kadar tanıyorlarmış. Bunu kabul etmiyorum. Ben mafya lideri değilim. Mafyanın ne yaptığı belli benim de ne yaptığım belli. İster ceza verin ister vermeyin bu kisve bana uymaz” dedi.

İbrahim Akyıldız isimli kişinin öldürülmesine ilişkin olayın sorulması üzerine Şahin, “Ben orada mağdur-müştekiyim. Silahlı saldırıya maruz kaldım. Ne geliştiyse ondan sonra gelişti zaten” dedi.

"BURHANETTN SARAL YÜZÜME BAKAMADI"

Dün SEGBİS sistemi ile izlediği duruşmadan bahseden Şahin, “Dün burada bir trajedi vardı. Burhanettin Saral aşağıda nezarethanede önümden geçerken yüzüme bakamadı” dedi.

SALON KARIŞTI

Şahin’in bu sözlerine tepki gösteren ve sanık sırasının en arkasında oturan Burhanettin Saral ise, “Neden yüzüne bakamayacakmışım. Ben herkesin yüzüne bakarım” diye bağırınca salon bir anda karıştı. Araya giren jandarma Saral’ı sakinleştirmeye çalışırken diğer sanıklar da, “Satılmış köpekler” diye bağırdı. Jandarmanın sanıkları yerine oturtmasıyla duruşma devam etti.

ŞAHİN, “KOMPLO MAĞDURUYUM”

“Ben komplo mağduruyum” diyen Sedat Şahin, kendi adamı olduğu söylenen Abbas isimli kişinin aslında Burhanettin Saral’ın adamı olduğunu söyleyen Şahin, “Ben bunları anlatırsam altından kalkamaz, oturduğu yerden de kalkamaz. Bu adamın bana suikast yapacağını biliyorsun da o zaman neden para veriyorsun. Fatih Teneke bu işi tek başına yapmıştır diye ifade veriyor. Fatih Teneke Burhanettin Saral’dan izin almadan tuvalete gidemez” dedi.

SARAL, “HEPSİNİN CEVABI VAR SEDAT RAHAT OL”

Şahin’in bu sözlerinden sonra yine araya giren Burhanettin Saral, “Benim bunlara cevap vermem lazım. Sedat da burada ben de buradayken hepsini açıklığa kavuşturalım. Hepsinin cevabı var ben de Sedat sen rahat ol. Ben bir şey yaparsam sahip çıkarım merak etme” dedi.

Kardeşi Vedat Şahin’in öldürülmesi olayını da değinen Şahin, “Benim kardeşimi öldürdüler. Benim yoldaşımı öldürdüler. Sonra Saral soyadlı biri sosyal medyada, ‘Bizim ailemiz böyle bir şey içinde olamaz’ diye açıklama yaptı. Sonra gerçek ortaya çıktı. Bunu ben ortaya çıkarmadım. Emniyet çıkardı” dedi.

“Saral” adlı suç örgütünün kendi iç,ne köstebek yerleştirdiğini anlatan Şahin, “Telefon kaydında diyor ki, ‘ne salak adamlar hala anlamadılar’”

"KARDEŞİMİ KİM VURDUYSA BENİM DERDİM ONUNLA"

Şahin’in sözlerine devam ettiği sırada tutuklu sanıkların olduğu sırada biri ayağa kalkarak, “Ben kimseye hainlik yapmadım. Herkese selam veririm. Bırakın bu kabadayılıkları” diye bağırdı. Sanığın ayağa kakıp bağırmasıyla duruşma salonu yine bir anda karıştı. İzleyici sırasında turan bir kişi de bağırmaya başlayınca polis ve asker araya girerek sanıkları güçlükle yerlerine oturtabildi.

Saral ailesinin tamamıyla bir derdi olmadığını söyleyen Şahin, “Kardeşimin vurulmasına kim imza attıysa benim derdim onunladır” dedi.

"BURADA HESAPLAŞACAĞIZ"

Kardeşinin öldürülmesinde Burhanettin Saral’ın suçlayan Şahin, "Benim kardeşimi, canımı öldürenler çıkıp gazeteye ’öldürmedik’ diye beyanat veriyor. Madem dışarı da yüz yüze hesaplaşamadık. Burada hesaplaşacağız" dedi. Bu sözlerin üzerine de yine taraflar yerlerinden kalkarak birbirlerine laf atmaya başladı. İzleyici sırasında oturan tutuksuz bazı sanıklar da ayaklanınca çevikkuvvet ve sivil polisler araya girerek gerginliği önledi. Duruşma Şahin’in savunmasıyla devam