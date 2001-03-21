İmam minareden yangın anonsu yaptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sofular köyünde çıkan yangında 1 ahır ve samanlı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine 8 km mesafede bulunan Sofular köyünde gece yarısı iddialara göre elektrik kontağından çıktığı söylenen Recep Pekmez’e ait samanlık ve ahırda yangın çıktı. Yangını ilk önce fark eden Köy imamı Ramazan Yumak cemaatin namaz kıldığı sırada minareye çıkarak "Yangın var" diye anons yaptı. Caminin minaresinden yapılan anonsu duyan köylüler ellerinde hortum ve su bakraçları ile yangına müdahale etti. Köy Muhtarının yangının Tosya Belediyesi İtfaiyesi'ne ve jandarmaya haber etmesi ile olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmasına başladı.

Köy imamının dikkati ve Tosya İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesi ile yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası Sofular köyünde 1 samanlık ve ahır tamamen yandı.

Yangın sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı