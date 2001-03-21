İncirlik’te askeri hareketlilik

İncirlik’te askeri hareketlilik
13.6.2017 - 17:34

Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssü’nde askeri hareketlilik devam ediyor.

İncirlik Üssü’nde yaklaşık 1 haftadır süren askeri hareketlilik bugün öğle saatlerinde de sürdü. Üste rutin olarak savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görülürken, Alman bayraklı 1 savaş uçağı Batı yönündeki hangardan Doğu yönündeki hangara taşındı.

Öte yandan, İncirlik Üssü çevresinde normal araçların hareketliliği gözlendi. İş makinelerinin ise pist etrafında çalışma yapması dikkat çekti.

Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli

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