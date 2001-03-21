İncirlik Üssü alarma geçti!

30.3.2017 - 11:05

Adana’da hırsızlık yaparken ev sahibinin fark edip kovaladığı 20 yaşındaki Polat Y., kaçarken İncirlik Üssü’ne girdi. Türk askerleri tarafından yakalanıp polise teslim edilen Y. askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi’nde oturan Taylan Kocahan, sabah işe gitmek için uyanınca, yatak odasında hırsız ile karşılaştı. Taylan’ın pantolonunun cebindeki bin 700 lirayı alan şüpheli, ikinci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Hırsızın peşine düşen Taylan Kocahan, zanlıyı İncirlik Üssü’ne kadar kovaladı.

Tel örgülerden atlayan hırsızlık şüphelisi Polat Y. üsse girerek gözden kayboldu. Kocahan’ın ihbarı üzerine polis ekipleri üs görevlileri ile temasa geçti. Askerler, zanlıyı hangarlar bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanırken, İncirlik Üssü tel çitleri ile ilgili güvenlik zafiyeti de dikkat çekti.

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