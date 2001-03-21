İnşaat işçisinin üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Samsun'da inşaatta çalışırken üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı işçi, itfaiye tarafından demir kesilerek vücudundaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Şaban K. (34) iskeleden demirin üzerine düştü. Demir sağ kalça altından girip sol kalçasının üst kısmından çıkan Şaban K.'yi kurtarmak için olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri demiri kesti. Şaban K., vücudundaki demirin geri kalan kısmı ile ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin vücudundaki demirin ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi.

Muammer Ay

