İran'ndan gelen tırda 115 kilo eroin yakalandı

İran'ndan gelen tırda, 9 milyon değerinde 115 kilo eroin yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve İran’dan Avrupa’ya gittiği belirlenen tırda yapılan aramalarda, piyasa değeri 9 milyon TL olan 115 kilo eroin ele geçirildi. Son 1 ayda toplamda 150 milyon TL’lik uyuşturucu yakalayan polisler, başarılarını baklava yiyerek kutladı.

Kocaeli Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları İran plakalı tırda 157 paket halinde 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Narkotim polisleri, şüphe üzerine İran’dan gelerek Avrupa’ya gideceği belirlenen gümrük malı yüklü bir tırı takibe aldı. TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan tır daha sonra Otoyol Trafik Şube Müdürlüğü garajına çekilerek incelemeye alındı. Narkotik köpeği Millov ile yapılan aramalarda ise köpeğin tır çekicisinde koku alması üzerine polis ekipleri araç içinde inceleme yaptı.

Tır içine gizlenmiş 115 kilo eroin yakalandı

Yapılan incelemede ise tır sürücüsünün dinlendiği yatağın içinde ve altındaki bölmelere gizlenmiş halde 157 paket eroin ele geçirildi. Polis ekiplerince aracın bölmelerinden çıkarılan 115 kilo eroinin piyasa değerinin ise 9 milyon TL olduğu öğrenilirken tır sürücüsü M.S.I. gözaltına alındı.

Sahte kimlikli tır sürücüsü sabıkalı çıktı

Gözaltına alınan ve ilk incelemede polis ekiplerine E.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik gösteren tır sürücüsünün gerçek kimliğinin ise daha sonra yapılan incelemede M.S.I. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin gerçek kimlik üzerinde yaptıkları sorgulamada ise sürücünün insan kaçakçılığı, kaçakçılık gibi suçlardan 4 ayrı aramasının olduğu tespit edildi.

PKK’nın gelirlerine 1 ayda 150 milyon TL’lik darbe vuruldu

Öte yandan son yıllarda uyuşturucu ile mücadelede önemli operasyonlara imza atan Kocaeli Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, bir kez daha PKK’nın para kaynağı olan uyuşturucu maddelerine geçit vermedi. Ekipler tarafından son 1 ayda şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda 380 kilo eroin, 900 kilo esrar ve 2 milyon adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin ise 150 milyon TL olduğu öğrenildi. Polis ekipleri başarılı geçen uyuşturucu operasyonunu ise baklava yiyerek kutladılar.

Gürcan Yılmaz - Cihan Atik