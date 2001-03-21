İş yerine ateş eden şahsı tüfekle öldürdü, o anlar kamerada

6.6.2017 - 08:31

Bursa’nın Gemlik ilçesinde küfür iddiasıyla meydana gelen cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana gelen olayda 20 gün önce cezaevinden çıkan Zeki Çamlı (30) ile Sultan A. arasında tartışma çıktı. Daha sonra tekrar oto kiralamaya gelen Çamlı, Sultan A.'nın iş yerine ateş açtı. Bunun üzerine işyerinden çıkan Sultan A.'nın yaşanan kovalamaca sırasında pompalı tüfekle ateş açması sonucu Zeki Çamlı göğsünden, yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeki Çamlı hayatını kaybederken, şüpheli olaydan 40 gün sonra teslim oldu.

Cinayet anı kamerada
Öte yandan cinayet anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Sanık avukatı Olcay Göçüm tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde, şüpheli ile ölen şahsın koşuşturduğu, bu sırada silahın ateş aldığı görülüyor. Ayrıca çevredeki vatandaşların bazılarının koşuşturduğu ve sonra kalabalığın oluştuğu kameraya yansıdı.

“Uzaklaştırmak için peşinden gittim”
Sanık, hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Duruşmada ifade veren sanık, “İş yerimde çay içerken Zeki Çamlı geldi. ‘Bana araç vereceksiniz’ diyerek küfürler etmeye başladı. Kendisini dışarıya çıkarttım. Bir süre sonra tekrar geldi. Yine küfürler edince tekrar gönderdik. Üçüncüye elinde silahla geldi. Ben elindeki silahı aldım. Dördüncü gelişinde eli cebindeydi, içeriye girmedi. Ben yanında tüfek olabileceğini sanarak korkutmak için ayaklarına ateş ettim. Uzaklaştırmak için peşinden gittim. Boğuşma esnasında tüfek patladı” dedi.

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