İsa Baba Şehitliğine çirkin saldırı

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi İsa Baba Sokak’ta bulunan İsa Baba Türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, İsa Baba Türbesinin yanındaki şehitliğe gelerek mezar taşlarını söktü. Toplamda 39 mezarlıktan 11’inin taşları sökülerek zarar verildi.

İsa Baba Camisi Müezzini Halil Akgül, öğle namazı için camiye geldiği sırada, mezar taşlarına zarar verildiğini görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şehit mezarlıklarına çirkin saldırı düzenleyen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

VATANDAŞLARDAN KINAMA

İsa Baba Türbesi’ni ve şehitliği ziyarete gelen vatandaşlar ise mezarlıklara yönelik yapılan bu saldırıyı kınadı.

Cami müezzini Halil Akgül ise, “Öğle namazı camiye geldiğimde caminin etrafını gezdim. İsa Baba Türbesinin etrafında bulunan şehitlikteki mezar taşlarının yıkılmış olduğunu gördüm. Bu mübarek günde bunun yapılması benim zoruma gitti. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum" dedi.

Şahin Binici