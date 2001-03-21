İstanbul, Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda bir musluk imalathanesinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle çevredeki iş yerlerinde bulunan vatandaşlar sokağa döküldü. Bir vatandaş dışarı çıkabilmek için çalıştığı iş yerinin parmaklıklarını kırarak camdan aşağı atladığını söyledi. Öte yandan, bir vatandaşın itfaiye ekiplerine nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattığı anlar dikkat çekti.

Beyoğlu Sarı Zeybek Sokak'ta bulunan bir musluk imalathanesinde akşam saatlerinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Çevrede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada çevredeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Dumanların altında kaldığını söyleyen bir vatandaş ise pencerede bulunan demir parmakları kırarak dışarı çıktığını belirtti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bir vatandaşın ekiplere nasıl müdahale edileceğini anlatarak yönlendirmeye çalışması ise dikkat çekti. İtfaiye ekipleri de vatandaşı işine karışmaması konusunda uyardı. Yaşanan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

DEMİR PARMAKLARI KIRARAK CANLARINI KURTARDILAR

Çalıştığı iş yerinin demir parmaklıklarını kırarak sokağa çıktığını söyleyen Adem Arslan, “Dumanı gördük kendimizi camdan aşağı attık. Parmaklıkları kırdık çıktık. Neden çıktığını bilmiyoruz. Arkadaşın dükkanında çıkmış, dumanın altında kaldık” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı