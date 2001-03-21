İstanbul'da 11 ilçede IŞİD operasyonu... 18 gözaltı var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

TEM Özel Tim ekipleri önceden belirlenen 19 adrese yaptıkları baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 38 mermi ve fişek, kelepçe ile çok sayıda dijital ve basılı doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.