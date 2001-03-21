İstanbul’da 5 bin polisle ‘huzur’ uygulaması

1.4.2017 - 00:03

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla toplam 200 noktada ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat katılımıyla 39 ilçede akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen asayiş uygulaması yapıldı.

İstanbul genelinde yapılan asayiş uygulamasında İl emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de ilçelerindeki uygulama noktalarında hazır bulunarak gerekli güvenlik önlemlerini yerinde denetledi. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor.

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