İstanbul’da abi kardeş arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1.6.2017 - 01:19

Sarıyer’de ağabeyi ile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti, bıçakla yaralanan ağabey ise polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbulda abi kardeş arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay Sarıyer Kocataş yolu üzerindeki çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lokman Orak ile ağabeyi Vasfi Orak arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşen tartışmada abi kardeş birbirlerinin üzerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı.

Kavgada Vasfi Orak olayda bıçakla yaralanırken, kardeşi Lokman Orak ise pompalı tüfekle vurularak ağır şekilde yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Lokman Orak ambulansla Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan ağabey Vasfi Orak da polis ekipleri tarafından tedavisi yaptırıldıktan sonra Sarıyer İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Sarıyer Polis Merkezi’ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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