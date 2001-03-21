İstanbul'da akılalmaz kaza! 'Takla atmasaydı 30 kişi gitmişti'

Kaza, Abide-i Hürriyet Caddesi İzzet Paşa Mahallesinde 14. 30'da meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Burakcan Karapınar(23) hakimiyetinde 34 RU 8333 plakalı araç aşırı hızla seyir halindeyken önce park halinde bir araca vurdu sonra yolun sol kısmındaki bariyerlere çaptı. Bariyerlere çarpan araç takla attı.



Hızla yoldan çıkan araç yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya Necati Gülcü(56) Okmeydanı Meydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, sürücü Burakcan Karapınar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.Takla atan aracı çekici yardımıyla kaldıran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'TAKLA ATMASAYDI...'



Olayın görgü tanığı Ergun Erbay, “Hızlı geliyordu, ben arabanın içindeydim, bana vuruyor ondan sonra duvara vuruyor oradan öteki tarafta bir adama vuruyor adamı havalandırıyor ardından da takla atıyor.Takla atmasa 30 kişi garanti gitmişti zaten. Sürücü baygındı onu da hastaneye kaldırdılar” dedi



Olayın başka bir görgü tanığı olan Üstün Şenel ise, “Arabanın yanındaydım, araba zaten bizim oraya vurup lastiklere vurup sıçrayıp, bariyerlere vurdu ardından takla attı.Orada da herhalde yayaya vurmuş eğer o arabaya vurmamış olsaydı burada silip süpürürdü milleti.Araç hızlıydı ne olduğunu anlayamadık, bir tane yerde yaralı vardı, birde araç içinde vardı. Yaya benim geldiğimde yerde yatıyordu” diye konuştu.