İstanbul'da bina çöktü

İstanbul'da bina çöktü
9.6.2017 - 22:23

Fatih'te metruk bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Fatih'te Muhsine Hatun Mahallesi Fındık Kıran Sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında 3 katlı boş bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle sokak üzerinde olan bazı araçlar zarar gördü.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı ancak bazı vatandaşlar binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı arama yaptı.

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