İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik Bağcılar, Tuzla, Fatih, Sultanbeyli, Ataşehir, Bahçelievler, Güngören ve Ümraniye’de daha önce belirlenen 13 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlemiş, operasyonlarda 13 zanlı yakalanmıştı. Yapılan operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirtilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı zanlı adli kontrol şartı ile 4 şüpheli ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman