İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
9.6.2017 - 00:55

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik Bağcılar, Tuzla, Fatih, Sultanbeyli, Ataşehir, Bahçelievler, Güngören ve Ümraniye’de daha önce belirlenen 13 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlemiş, operasyonlarda 13 zanlı yakalanmıştı. Yapılan operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirtilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı zanlı adli kontrol şartı ile 4 şüpheli ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret