İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

31.3.2017 - 00:09

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt tarafından zorla alıkonulan bir çocuk kurtarılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan bir ailenin çocuklarının İstanbul’da terör örgütü DHKP-C tarafından alıkonulduğunu belirterek şikâyetçi olması üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 18 yaşından küçük çocuğun Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Federasyonu Derneği binasında olduğu belirlendi. Yapılan belirlemelerin ardından çevre emniyeti alan TEM ekipleri derneğe operasyon düzenledi.

Alıkonulan çocuk kurtarıldı

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, alıkonulan B.A. isimli çocuk kurtarılırken, polis ekiplerine mukavemette bulunan ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu afişler ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin dernek binasını koçbaşı yardımıyla ve duvarları delerek girdikleri görülüyor. Adreste yapılan aramalarda imha edilmeye çalışılan bazı dijital veriler görülüyor. Dernek binasının içerisinde çelik kapıların olması da dikkat çekiyor.

Gözaltına alınan 7 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınırken, B.A. ise Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan B.A.’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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