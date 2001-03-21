Küçükçekmece’de bir kuyumcuyu ekmek kasalarıyla 3 dakikada soyan maskeli hırsızlar 1 milyon liralık altınla kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da ekmek kasalarıyla kuyumcu soygunu

21 Mart 2017 16:06

İstanbul'da ekmek kasalarıyla kuyumcu soygunu

Küçükçekmece’de bir kuyumcuyu ekmek kasalarıyla 3 dakikada soyan maskeli hırsızlar 1 milyon liralık altınla kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saat 05.30 sularında Küçükçekmece’ye bağlı Halkalı Mahmutbey Caddesi'nin üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli hırsızlar, dün sabah 05.30 civarında levye yardımıyla kuyumcunun kapısını açtı. İçeri giren hırsızlar 3 dakika içerisinde kuyumcuda bulunan 8 kilogram altını yanlarında getirdikleri ekmek kasasına koyarak kayıplara karıştı.

3 dakikada 1 milyon liralık altın çaldılar

Alarmın çalması üzerine olay yerine iş yeri sahibi ve polis ekipleri geldi. Kuyumcuda 3 dakika içerisinde yaklaşık 1 milyon liralık değerinde altının çalındığı belirlenirken, polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların kuyumcunun kapısını zorlayarak açtıkları görülüyor. İçeri giren hırsızlar yanlarında bulunan ekmek kasalarına altınları dolduruyor. Kasalara altınları dolduran hırsızlar ardından kuyumcudan çıkarak kayıplara karışıyor. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız Büro Amirliği ekiplerinin hırsızları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.