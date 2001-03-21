İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

25.5.2017 - 10:06

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis, haklarında gizli tanık beyanları bulunan ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün finansman kaynağı olarak bilinen kapatılan Bank Asya'ya örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen aktif görevde olan İstanbul'daki 19 kişinin yakalanması için sabaha karşı kent genelinde birçok ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında M.Z.M., Ö.D., E.Ö, E.A, M.I, S.E., M.G.K, M.A, A.K, ve E.A adlı zanlılar gözaltına alındı. Baskınlarda zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konulurken, aranan 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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