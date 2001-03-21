İstanbul'da gemiye büyük narkotik operasyon

İstanbul'da gemiye büyük operasyon

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik Ambarlı Limanı'nda demirli bir gemiye düzenlenen baskında 212 kilo saf kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan bir ihbar üzerine İstanbul Ambarlı Limanı'ndaki bir gemiye operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 212 kilo saf kokain ele geçirildi.