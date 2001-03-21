İstanbul'da gemiye büyük narkotik operasyon

İstanbul'da gemiye büyük narkotik operasyon
13.6.2017 - 17:28

İstanbul'da gemiye büyük operasyon

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik Ambarlı Limanı'nda demirli bir gemiye düzenlenen baskında 212 kilo saf kokain ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan bir ihbar üzerine İstanbul Ambarlı Limanı'ndaki bir gemiye operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında 212 kilo saf kokain ele geçirildi.

 

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Ambarlı Limanında bir gemiye düzenlediği operasyonda 212 kilo kokain ele geçirdi.

Son dakika... İstanbulda gemiye büyük operasyon

Polis ele geçen kokainin son yıllarda tek seferde ele geçen en yüksek miktar olduğunu bildirdi. Operasyon sürüyor.

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