İstanbul'da korkutan yangın

Fatih'te karton kağıt toplayan geri dönüşüm aracında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Gedik paşa’daki geri dönüşüm noktasından aldığı karton kağıtları Silivrikapı’daki geri dönüşüm merkezine götürmek üzere yola çıkan geri dönüşüm aracının, Aksaray Küçük Langa Aralığı Caddesi'nden geçtiği sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın arkasında bulunan içi karton dolu konteyner henüz belirlenmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine aracı kenara çeken şoför önce çöp konteynerini araçtan indirdi ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yanan geri dönüşüm konteynerine ilk müdahaleyi Fatih Belediyesinin sulama çalışmaları yapan ekiplerin yaptı. Ardından olay yerine gelen itfaiye görevlilerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrasında araç, Silivrikapı’daki geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Öte yandan aracın alevler içinde kalması vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Olayın görgü tanıdığı Sait Arsan, “ Araba giderken yanıyordu, biz görünce olayı hemen şoförü uyardık. Sonra aracı durdurup konteyneri indirdi, yanıyordu sulama aracı geldi ilk o müdahale etti sonra itfaiye geldi söndürdüler. Bu araçlar kağıt toplayan araçlar sadece kağıt vardı, yangın neden çıkmış bilmiyoruz belki biri içerisine yanlışlıkla izmarit atmış olabilir” dedi.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı görülüyor. İlk müdahaleyi Fatih Belediyesi bağlı sulama ekipleri yapıyor. Ardından itfaiye ekipleri geri dönüşüm aracını söndürüyor.

Ufuk Kıvık