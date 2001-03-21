15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki 'ana darbe davası' bugün başlıyor. "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasını da kapsayan dava dosyasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli yer alıyor. Gülen’in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen dosyada diğer şüpheliler ise 89 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki ana darbe davasına Silivri’de başlanıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek dava dosyasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra 6 general ve 17 subayın da aralarında bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık yer alıyor. Duruşma savcısı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın görev alacağı duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 isim "maktul" sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 15 Temmuz'da Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu "müşteki", aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer alıyor.

"1" numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu iddianamede, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık İstanbul'da darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuluyor.