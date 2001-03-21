İstanbul'daki darbe davalarında ilk mütalaa

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’da açılan davalarda ilk mütalaa açıklandı. İstanbul Valiliği işgaline yardım için gitmeye çalışan sanıkların yargılandığı davada, astsubay Yusuf Yıldız’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsine, 23 erin ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesi talep edildi.

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1’i tutuklu 24 sanık hakkında açılan davada sona gelindi.

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Yıldız, cezaevinden getirildi. Duruşmada Başbakanlık, Maliye Hazinesi ve bazı sanıkların avukatı da hazır bulundu.

Duruşma savcısı olarak görevlendirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Ayhan’ın sorusu üzerine sanık Yusuf Yıldız, üzerinde ele geçirilen tabancanın TSK tarafından verilen tabanca olduğunu, evinden ele geçirilenin ise şahsına ait kuru sıkı faturalı tabanca olduğunu söyledi.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan Başsavcı vekili Mehmet Ayhan, iddianamedeki tüm anlatımlara katıldıklarını, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu belirtti. Sanıklardan Yusuf Yıldız’ın astsubay olduğu, olay günü Türkiye çağında kalkışılan bu darbe faaliyetinin bilincinde olarak serbest iradesi ile eylemlerini gerçekleştirdiği anlatılan mütalaada, “Sanık Yusuf Yıldız, valilik binasını ele geçirmekle ve valilik binasına daha önce giden askerlere yardım amacıyla 23 eri komutasına alarak 2 araçla nizamiyeden çıkmıştır. Yolda polisler önüne geçip darbe yapıldığını söylemelerine rağmen emrindeki aracı hareket ettirmiş, emrolunduğu görevi örgüt adına gerçekleştirmek çabasından hiç vazgeçmemiştir. Daha sonra emrindeki iki araç halkın ve polislerin gayretiyle durdurulmuştur” denildi.

Astsubay Yıldız’a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Sanık Yusuf Yıldız'ın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık erlerin beraatleri istendi

Mütalaada diğer sanıkların er konumunda oldukları, olay anında da olayı yönetmen, yönlendirme kabiliyetlerinin olmadığı, irade ve istekleri dışında asker olmalarından faydalanılarak komutanları tarafından bu olaya zorla dahil edildikleri belirtildi. Erlerin bulundukları hal ve durum itibariyle olayın en olduğunu ve yaptıklarını anlayabilecek konumda olmadıkları, polisler ve halkın uyarısı üzerine bir kısmının polisi arayarak yardım istedikleri ve herhangi bir silahla ateş etme eyleminde bulunmadıkları ifade edildi.

Erlerin, FETÖ’ye yardım suçundan yargılandıkları ancak yapılan incelemelerde FETÖ ile bağlantılarının tespit edilmediği anlatılarak, “Vatani görevlerini yapmakta olan bu askerlerin terör saldırısı var, ona desteğe gidiyoruz şeklinde iradelerinin fesada uğratıldığı tarafımızca düşünülerek haklarında ayrı ayrı tüm suçlardan beraat kararı verilmesi talep olunur” denildi.

Başbakanlık avukatı erlerin de cezalandırılmasını istedi

Mütaalaya karşı görüşü sorulan Başbakanlık vekili, sanık Yusuf Yıldız’a, yüklenen tüm suçlardan arı ayrı ceza verilmesini istedi. Beraatleri istenen diğer sanıkların suç işleme iradesi ile hareket ettiklerini düşündüklerini kaydeden avukat, bu sanıklarında cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı görüşleri sorulan sanık avukatları ise mahkemeden süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Yıldız’ın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmetti. Duruşma 7 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.

Başak Akbulut