İstanbul güvenlik ablukasına alındı

6.6.2017 - 15:48

İstanbul Polisi’nin Avrupa ve Anadolu yakasında gerçekleştirdiği uygulamalarda, narkotik ve bomba arama ekiplerine ait kurt köpeklerinden de yararlanıldı. Tuzla’da yapılan uygulama da ise bir vatandaşın üzerinden ruhsatsız silah çıktı.

İstanbul polisi, huzur, güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla başlattığı Kurt Kapanı uygulamasının 5’incisine başladı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın bizzat yönettiği uygulama 5 bin polis ile yapıldı. Havadan, karadan ve denizden yapılan operasyonda şehrin tüm giriş çıkışları kontrol altına alındı. Polis ekipleri, durdurdukları araçları didik didik ararken, müzik aleti kılıflarının içerisine dahi bakıldı. Uygulama sırasında havada helikopterlerinde uçtuğu görüldü.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tuzlada yapılan uygulamalarda, Aron isimli bomba arama köpeğinde de yararlanıldı. Polis ekiplerinin aramalarında ise bir kişinin üzerinden ruhsatsız silah bulundu. Beşiktaş’ta iskele ve çevresinde yapılan uygulamalarda ise “Kurt” isimli narkotik köpeği polis ekiplerine yardımcı oldu.
Atatürk Havalimanı’nda da gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda ayrıntılı arama yapıldı.
 

Hüseyin Coşkun - Tuncer Cengiz - Cenk İşver

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