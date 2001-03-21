İstanbul’un ortasında içler acısı manzara

29.5.2017 - 13:16

Şişli Mecidiyeköy’de “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisinde yol kenarındaki sızan gençlerin içler acısı hali kameralara yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy’de güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle E-5 Karayolu’nun hemen yanı başında sızan gençler yürekleri burktu. Kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençleri bir süre sonra yanına gelen arkadaşları tokatlayarak uyandırdı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık


 

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