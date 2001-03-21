İşte 130 kişilik 'vatandaşlıktan çıkarılacaklar' listesi

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 130 kişilik 'vatandaşlıktan çıkarılacaklar' listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve HDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer Öztürk de yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapılarak liste paylaşıldı;

"26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur."

Bakanlık yayınladı: Vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesi

İçişleri Bakanlığı, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 130 kişilik vatandaşlıktan çıkarma ilanı yayınladı.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.