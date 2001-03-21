İşte DEAŞ'lı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı 21 Mayıs'ta eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu teröristlerin cep telefonuyla çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı 21 Mayıs'ta eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu teröristler, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. O teröristlerin, operasyondan dakikalar önce yüzlerine kar maskesi takarak kamera karşısına geçtiği görüntüler ortaya çıktı. 5 dakikalık görüntüde, Rusça konuşan iki teröristin örgüt propagandası yaptığı görülüyor.