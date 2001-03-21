İşte İstanbulu'ayağa kaldıran Mısırlı

Şikayet üzerine apartmana gelen polis ekipleri Mısır uyruklu şahsı uyarmak için zile bastı. Uzun uğraşlara rağmen şahıs kapıyı açmadı. ‘Terör’ şüphesi üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı tim sevk edildi. Yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın operasyon sırasında sağlık ve itfaiye ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Özel timin bölgeye gelmesiyle daire kapısı kırıldı, şahıs gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

MAHALLE SAKİNİ: TEHDİT EDİLDİK

Tehdit edilkdiklerini ifade eden bir mahalle sakini "Tuhaf bir şey dinliyordu. Uykumdan uyanıp cama çıktım. Sağa sola bakıyordum. Birden ses kesildi. Birden biri içeri gir diye bağırdı. Kafamı yukarı kaldırıp baktığımda bana ‘şeytan’ diye bağırdı. Çok korktum. Camı kapayarak içeri girdim. Eşimi aradım, eve geldi. Neden rahatsız ediyorsun insanları diye sordu. Bu sefer eşime senin için özle hazırlık yapıyorum. Abdest alıp aşağıya geleceğim dedi. Ailecek tehdit edildik" şeklinde konuştu.

Mısır uyruklu Karem S.A.M.'ın 6 yıldır Türkiye’de yaşadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahsın karakola götürülerek ifadesi alınacağı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.