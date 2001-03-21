İşte KATO'daki PKK mağaralarından çıkanlar...

29.5.2017 - 10:35

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak Kato'da 41 gündür aralıksız devam eden terör operasyonundan son fotoğrafları paylaştı. TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütüne ait 22 yeni mağaranın bulunduğu duyuruldu.

Terör örgütünün kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, Türkiye sınırları içerisindeki kırsal alanda en uzun süreli operasyonu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde devam ediyor.

Teröristlerin öldürülerek kamp, sığınak ve mağaralarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla 19 Nisan tarihinde başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son dakika..İşte KATOdaki terörist mağaralarından çıkanlar...
 

TSK'dan yapılan son açıklama şöyle:

"23'üncü J.Snr.Tüm.K.Iığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.Komd.A.K.lığı emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 'de başlayan Şehit J.Bnb.Ahmet KARAMAN-2 operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 41 gündür aralıksız devam etmektedir.

2. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) 18-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında BTÖ mensupları tarafından kullanılan 22 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 75'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir.

Son dakika..İşte KATOdaki terörist mağaralarından çıkanlar...
 

3. 18-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 22 mağara içerisinde yapılan aramada;
- 22 adet Kaleşnikof silahı,
- 1 adet Doçka silahı,
- 4 adet G-3 Piyade Tüfeği,
- 1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği
- 1.621 adet Biksi mühimmatı,
- 970 adet Doçka mühimmatı,
- 723 adet Kaleşnikof mühimmatı,
- 386 adet muhtelif mühimmat,
- 24 adet el bombası,
- 180 lt mazot,
- 97 adet tüp,
- Çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

4. Bölgede 41 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 676 adet muhtelif tipte silah, 342.142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

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