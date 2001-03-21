İşte PKK'ya katılan Yunan anarşistler

29.5.2017 - 16:59

Yunan anarşistlerin Kobani'de PKK'PYD'li teröristlerle, DEAŞ'a karşı mücadele ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da yayın yapan Eleftheros Typos gazetesi, Yunanistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Devrimci Dayanışma Birliği'nden bir grubun Kobani'de çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Habere göre, çatışma bölgesinde bir duvarın önünde görülen Yunan anarşistler şu mesajı gönderdi: "Kobani'den Atina'ya. Mücadelenin özgürleştirilmiş toprakları. Onları almak için kan akıtacaksınız. İşgallere karşı dayanışma."

"ÖĞRENDİKLERİMİZİ YUNANİSTAN'DA UYGULAYACAĞIZ"

Anarşistler, Suriye'de sahada öğrendikleri şehir savaşı tekniklerini Yunanistan'a döndüklerinde uygulayacaklarını da belirtti.

ATİNA ALARMA GEÇTİ

Öte yandan anarşistlerin Suriye'deki eylemleri, Yunan yönetimini ve istihbaratını alarma geçirdi.

PKK'ya katılan Yunan anarşistler

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