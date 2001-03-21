İzinde hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’de hava değişimi izninde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Er Yasin İçli, gözyaşları içinde askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığında vatani görevini yapan 21 yaşındaki Er Yasin İçli, hava değişimi için geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ablasının evinde hayatını kaybetti.

Askeri görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaralanan ve bir süre tedavi gördükten sonra memleketine hava değişimi iznine gönderilen Er Yasin İçli için memleketi Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Mahallesinde önce Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Er Yasin İçli’nin cenazesi ailesinin isteği üzerine Kızılkeçili Mezarlığında defnedildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.

Emrah Elmas