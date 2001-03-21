İzinde hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

20.3.2017 - 23:15

Balıkesir’de hava değişimi izninde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Er Yasin İçli, gözyaşları içinde askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığında vatani görevini yapan 21 yaşındaki Er Yasin İçli, hava değişimi için geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ablasının evinde hayatını kaybetti.

Askeri görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaralanan ve bir süre tedavi gördükten sonra memleketine hava değişimi iznine gönderilen Er Yasin İçli için memleketi Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Mahallesinde önce Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Er Yasin İçli’nin cenazesi ailesinin isteği üzerine Kızılkeçili Mezarlığında defnedildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.

Emrah Elmas

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret