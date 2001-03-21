İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale

İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
13.6.2017 - 22:19

Başkent’te polis ekipleri

Yüksel Caddesi üzerinde toplanan bir grup, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için izinsiz eylem yapmak istedi. Sloganlar atan gruba polis ekipleri, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu belirterek alanı boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından grup bölgeden uzaklaştı.

İlker Turak - Ömer Çetin

, tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için izinsiz eylem yapan gruba biber gazıyla müdahale etti.

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