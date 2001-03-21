İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev kararı verildi

29.5.2017 - 15:27

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzmir Deniz İşletmeciliği (İZDENİZ) AŞ ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle grev kararı aldı.

Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şubesi İzmir Temsilcisi Ali Ekber Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İZDENİZ A.Ş yönetimiyle toplu iş görüşmelerinin ocak ayından bu yana devam ettiğini, bir sonuç çıkmaması üzerine greve kararı aldıklarını söyledi. Sendikalarına 250 çalışanın üye olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Sözleşme taslağında zam oranını yüzde 20 olarak belirledik. Yönetimin bize teklifi yüzde 9 oldu. Biz diğer şirketleri de göz önüne alarak son talep olarak yüzde 15 belirledik. Uzlaşma çıkmayınca grev kararı aldık. Yarın saat 15.30'da aldığımız grev kararını Konak Vapur İskelesi'ne asacağız. Grev yapacağımız tarihi ise Genel Başkanımız Hasan Pekdemir açıklayacak."

Uzlaşmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "İzmir Büyükşehir Belediyesinde bulunan diğer şirketlere verilen zam oranını bizler de istiyoruz. İZELMAN şirketinde toplu sözleşmede yüzde 16, İZENERJİ şirketinde ise yüzde 13 ile 15 arasında zam yapılarak imza atıldı. Biz de onlar kadar istiyoruz. Zaten fazlasını istemiyoruz. Umarız grev kararı asılınca yetkililer üzerine düşeni yapar, bizim yüzümüzü güldürür." diye konuştu. Yıldırım, uzlaşma sağlanamaması durumunda Üçkuyular-Bostanlı arabalı feribot ile körfez hatlarındaki vapur seferlerinin duracağını kaydetti.

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