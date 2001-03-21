İzmir'de 14 PKK'lı yakalandı

İzmir'de 14 PKK'lı yakalandı
13.6.2017 - 13:42

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına kırsalda faaliyet gösterdikten sonra şehir merkezlerinde yaşayan ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 14 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen belgeler neticesinde bu sabah kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada terör örgütü adına kırsalda faaliyet gösteren ve örgütten ayrıldıktan sonra şehir merkezlerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 18 kişinin adresine baskın gerçekleştirdi. Adreslerde 14 örgüt üyesi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgüte ait yasaklanmış yayın ve örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenilirken, zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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