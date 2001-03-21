İzmir'de 3 kişiyi öldürdükten sonra evi yaktılar

İzmir'de 3 kişiyi öldürdükten sonra evi yaktılar
11.6.2017 - 09:08

İzmir'in Bayraklı İlçesi’nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra evi ateşe vererek kaçtı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan, Cengiz ailesinin evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerlebelirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar pompalı tüfekle Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’a ateş etti.Evi de ateşe veren saldırganlar kaçtı.Aalevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.Ede yapılan incelemede Özkan Cengiz, Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ın kanlar içindeki cesedi bulundu. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İzmirEmniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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