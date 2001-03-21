İzmir'de 3 terörist suikast silahıyla yakalandı

20.3.2017 - 18:02

İzmir'de yolcu otobüsüyle kente girmeye çalışan 3 PKK'lı aralarında suikast silahı Uzi'nin de bulunduğu 6 silahla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK'ya yönelik operasyonlarına devam eden İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kemalpaşa'da kontrol noktası oluşturan ekipler, doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Operasyonda, kente girmeye çalışan 3 PKK'lı kıskıvrak yakalandı. PKK'lı kişilerin eşyaları arasında, 4 Glock ve Baretta marka tabanca ile suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka otomatik silah ile kalaşnikof marka silaha ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Silahların eylemlerde kullanılması için İzmir'e getirildiği tespit edilirken, 3 PKK'lı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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