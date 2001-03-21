İzmir'de 5 asker ByLock'tan tutuklandı

28.3.2017 - 12:17

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça, Çiğli ve Bornova ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli asteğmenler E.H. ve S.A. ile jandarma er M.M. gözaltına alındı.

Bornova ilçesinde 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli astsubaylar R.S. ve K.Ö, Çiğli ilçesinde ise Y.A. gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANIMI

Örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

5'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden E.H, S.A, M.M, Y.A. ve R.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheli K.Ö'nün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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