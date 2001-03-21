İzmir’de 5 yıldızlı otelde korkutan yangın

31.3.2017 - 00:08

İzmir’in Selçuk ilçesinde, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ağırlandığı 12 katlı ünlü 5 yıldızlı bir otelde yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre korkutan yangın, Selçuk ilçesi Pamucak’taki ünlü 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ağırlandığı 12 katlı oteldeki yangın, toplantı salonundaki tadilat sırasında çıktı. Kaynak kıvılcımlarının halıları yakmasıyla başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Yangında dumanlar bir anda oteldeki tüm katları sardı. Dumanlar metrelerce yükseklikten fark edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yoğun çaba harcayan ekipler, alevlerin diğer katlara da sıçramaması için seferber oldu.
Müşteri bulunmuyordu

Yaz sezonunda açılacak olan 5 yıldızlı otelde müşterilerin bulunmadığı öğrenilirken, onlarca itfaiye ekibi ve çalışanlar yangını güçlükle kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde maddi hasarın meydana geldiği ifade edilirken, yangında can kaybı olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret