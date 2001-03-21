İzmir'de 685 gözaltı

İzmir'de, son bir haftada 22 bin 432 kişinin yapılan kişisel sorgulamasında aranan 685 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs 2017-04 Haziran 2017 tarihleri arasında uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada, 22 bin 432 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda aranması olduğu belirtilen 685 kişi gözaltına alındı. Kontrol edilen bin 926 araç ile 540 motosikletten ise 6 araç ile 5 motosikletin yakalamalı hacizli olarak arandığı belirlendi.

685 kişi daha sonra ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.